Президент России Владимир Путин анонсировал единоразовые выплаты пенсионерам и военнослужащим

Первые получат по 10000 рублей, вторые по 15000. Как ожидается, деньги переведут уже после парламентских выборов, намеченных на середину сентября – но заговорил о них сегодня Путин именно на предвыборной встрече с членами партии «Единая Россия».

Свое решение глава государства обосновал тем, что для данных категорий фактическая потребительская инфляция опережает средние по экономике 6,5% и доплаты, которые они получали в последнее время, полностью съедались этой инфляцией.