Прокладка труб на самом проблемном участке работы в рамках проекта «Северный поток-2» завершилась

Теперь она идёт на территории ФРГ.

Корабль «Фортуна» приступает к укладке труб на последнем участке морского дна, который находится в водах Германии. Как сообщает «Интерфакс», сегодня судно окончательно завершило работы в датской исключительной экономической зоне. Именно этот участок длинной в 147 километров стал самым тяжёлым для реализации плана. Сначала строительству препятствовали власти королевства – согласование маршрута, как отмечает агентство, было максимально затянуто. Затем работы снова приостановили из-за санкций Соединённых Штатов.



Сейчас речь идёт об укладке уже второй нитки газопровода. Первую завершили в июне. Ранее приостановить строительство газопровода неоднократно пытались и немецкие экологи. Они подавали в суды иски с разной аргументацией, но ни один из них не был доведён до конца.

«Северный поток-2» проходит через Балтийское море по территориям России, Швеции, Финляндии, Дании и Германии. Его длинна превышает 1200 километров.

Мощность газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров в год. По оценке экспертов, проект окупится примерно через тридцать лет.