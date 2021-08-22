Талибы дали руководству Панджшера несколько часов на то, чтобы сдать единственный неподконтрольный боевикам регион

Лидеры сопротивления ответили, что готовы дать отпор.

Время, отведенное властям провинции Панджшер, уже истекает. Талибан дал им 4 часа, чтобы передать контроль над территорией, сообщает телеканал «Аль-Арабия». Отряды движения находятся в полной готовности, чтобы приступить к операции по захвату региона. В Панджшере, находящемся в труднодоступной местности, к этому готовы — лидер местного сопротивления Ахмад Масуд заявил, что не сдаст провинцию, ее жители готовы дать отпор.

В интервью телеканалу он сказал, что боевики отвергли переговоры – и если Талибан будет продолжать вести себя таким образом, то он не продержится долго. В Панджшере же, подчеркивает лидер сопротивления, хотят закончить войну и стремятся к переговорам. Также сообщается, что в провинции концентрируются правительственные войска из других регионов. Ранее власти Панджшера заявляли, что готовы к коалиции с Талибами, если будет сформировано правительство с включением в него представителей всех этнических меньшинств и женщин.

По данным британской телерадиокорпорации BBC, движение сопротивления талибам в настоящее время насчитывает 9 тысяч бойцов.

Движение Талибан признано в России террористическим, его деятельность запрещена