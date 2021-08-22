Глава государства объяснил эту меру инфляционными процессами.
Путин также предложил выплатить всем военнослужащим по итогам года единовременно в среднем по 15 тысяч рублей.
Первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ Алексей Макаркин считает, что выплаты пенсионерам и военным связаны с предстоящими выборами и должны обеспечить поддержку власти среди этих групп населения. Такое мнение Алексей Макаркин высказал «Эху».
Алексей Макаркин добавил, что решение о выплатах также должно показать множеству потенциальных сторонников правящей партии, что она заботится о населении.
Владимир Путин предложил выплатить всем пенсионерам единовременно по 10 тысяч рублей
Глава государства объяснил эту меру инфляционными процессами.