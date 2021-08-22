Число жертв недавнего землетрясения на Гаити превысило 2200

По данным властей, на которые ссылается Reuters, 344 человека по-прежнему числятся пропавшими без вести. Землетрясение магнитудой 7,2 на Гаити произошло неделю назад. Полностью разрушены 53 тысячи домов, 77 тысяч повреждены.
2021-08-22T17:33:07+03:00
2021-08-22T17:33:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 22 августа 2021
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