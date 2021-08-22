Лидер сопротивления: Афганская провинция Панджшер не будет сдана талибам

Об этом заявил лидер местного сопротивления Ахмад Масуд, сын Ахмад Шаха Масуда – погибшего в 2001 году лидера антиталибского «Северного альянса». В интервью каналу «Аль-Арабия» он сказал, что Панджшер оказал сопротивление СССР, сможет оказать его и талибам. Ранее движение «Талибан»* выдвинуло силам сопротивления ультиматум с требованием освободить регион. В противном случае, на Панджшер будет развернуто масштабное наступление.

*движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России