Крайний срок завершения укладки «Северного потока – 2» в водах Германии судном «Фортуна» намечен на 12 сентября

Об этом со ссылкой на морские власти Германии сообщает агентство Bloomberg. На данный момент газопровод завершен на 99%.
2021-08-22T17:31:01+03:00
2021-08-22T17:31:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 22 августа 2021
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