США задействуют гражданскую авиацию для эвакуации людей из Афганистана

С момента захвата талибами Кабула Соединенные Штаты уже вывезли из страны около 17 тысяч человек.

Пентагон мобилизует 18 самолетов так называемого гражданского резервного воздушного флота, созданного после Второй мировой войны. Это третий раз в истории программы, когда он задействуется, подчеркивается в заявлении. Отмечается, что лайнеры авиакомпаний American Airlines, Hawaiian Airlines, United Airlines и других перевозчиков не будут летать в аэропорт Кабула – их задача перевозить эвакуированных людей из временных зон безопасности дальше. Аэропорт афганской столицы – сейчас единственная возможность покинуть страну. С момента прихода Талибов там не прекращается давка – тысячи людей, бегущие от боевиков, пытаются прорваться на эвакуационные рейсы. За эту неделю там погибли не менее 20 человек.

В Вашингтоне опасаются терактов в аэропорту, но пока не планируют усиливать военную группировку. Талибан, между тем, направил туда батальон спецназначения — для наведения порядка. Ранее сообщалось, что боевики ищут среди людей в аэропорту афганцев, помогавших США и НАТО. Соединенные Штаты пригрозили талибам мощным ответом, если они попытаются сорвать операцию по эвакуации.

Запрещенное в России террористическое движение Талибан начало наступление на правительственные силы весной, когда США объявили о выводе войск. 15 августа боевики установили контроль над Кабулом