Судно «Фортуна» покинула датские воды и продолжит укладку труб «Северного потока – 2» в водах Германии

Сооружение газопровода планируется на участке протяженностью 13-14 километров. Как следует из извещений мореплавателям профильных германских служб, работы будут завершены к 12 сентября.
2021-08-22T17:01:43+03:00
2021-08-22T17:01:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:01, 22 августа 2021
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