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17:01, 22 августа 2021

Судно «Фортуна» покинула датские воды и продолжит укладку труб «Северного потока – 2» в водах Германии

Сооружение газопровода планируется на участке протяженностью 13-14 километров. Как следует из извещений мореплавателям профильных германских служб, работы будут завершены к 12 сентября.


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