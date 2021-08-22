24 августа состоится экстренный саммит Большой Семерки по Афганистану

Об этом сообщил Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании – страны, председательствующей в этом году в неформальном объединении семи экономически развитых государств. По его словам, речь пойдет об обеспечении безопасной эвакуации из Афганистана, предотвращении гуманитарного кризиса, поддержке афганского народа и сохранении его достижений за последние 20 лет.