24 августа состоится экстренный саммит Большой Семерки по Афганистану

Об этом сообщил Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании – страны, председательствующей в этом году в неформальном объединении семи экономически развитых государств. По его словам, речь пойдет об обеспечении безопасной эвакуации из Афганистана, предотвращении гуманитарного кризиса, поддержке афганского народа и сохранении его достижений за последние 20 лет.
2021-08-22T16:33:21+03:00
2021-08-22T16:33:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 22 августа 2021
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