Из-за лесного пожара в Самарской области остановлены три пассажирских поезда дальнего сообщения

Как сообщается в телеграм-канале Южно-Уральской железной дороги, речь идет о составах сообщением между Москвой, Оренбургом и Орском.

Начальник регионального управления МинЧС Олег Бойко отметил, что пожар распространился из-за небывалой жары.

К тушению, по данным МинЧС, привлечены несколько пожарных поездов и авиация.