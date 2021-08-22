Как сообщается в телеграм-канале Южно-Уральской железной дороги, речь идет о составах сообщением между Москвой, Оренбургом и Орском.
Начальник регионального управления МинЧС Олег Бойко отметил, что пожар распространился из-за небывалой жары.
К тушению, по данным МинЧС, привлечены несколько пожарных поездов и авиация.
Из-за лесного пожара в Самарской области остановлены три пассажирских поезда дальнего сообщения
Как сообщается в телеграм-канале Южно-Уральской железной дороги, речь идет о составах сообщением между Москвой, Оренбургом и Орском.