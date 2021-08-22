Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз расширит пакет гуманитарной помощи для Афганистана сверх запланированных в 2021 году €57 млн, но при этом заморозит экономическую помощь для страны в €1 млрд. Фон дер Ляйен также призвала другие страны принимать беженцев.

По словам фон дер Ляйен, беженцами стали 3,7 млн человек, при этом 80% из них женщины и девочки. По её словам, Евросоюз не намерен признавать движение «Талибан» (запрещено в России) и поддерживает с ним лишь технические связи.