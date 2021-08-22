Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз расширит пакет гуманитарной помощи для Афганистана сверх запланированных в 2021 году €57 млн, но при этом заморозит экономическую помощь для страны в €1 млрд. Фон дер Ляйен также призвала другие страны принимать беженцев.
По словам фон дер Ляйен, беженцами стали 3,7 млн человек, при этом 80% из них женщины и девочки. По её словам, Евросоюз не намерен признавать движение «Талибан» (запрещено в России) и поддерживает с ним лишь технические связи.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз расширит пакет гуманитарной помощи для Афганистана
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз расширит пакет гуманитарной помощи для Афганистана сверх запланированных в 2021 году €57 млн, но при этом заморозит экономическую помощь для страны в €1 млрд. Фон дер Ляйен также призвала другие страны принимать беженцев.