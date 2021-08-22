Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за проведение еще одной встречи в Нормандском формате

Нынешнюю ситуацию на востоке Украины она назвала неудовлетворительной.

Встречи трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не проходят так, как хотелось бы и в этом вопросе продвинуться вперёд не получается, объявила канцлер Ангела Меркель. В связи с этим она сказала, что выступает за проведение переговоров еще одних переговоров на уровне руководителей государств. По словам немецкого лидера, на эту встречу нужно пригласить президентов России, Франции и Украины.

В Киеве эту идею поддержали. После встречи с Меркель президент Владимир Зеленский отметил важность того, чтобы Украина, Германия и Франция имели консолидированную позицию относительно плана мирного урегулирования. Он добавил, что давление на Россию должно сохраняться.

Также по результатам встречи Меркель подтвердила, что Берлин выступает за транзит российского газа через «Северный поток-2», однако пообещала, что добьётся введения санкций против Москвы, если та будет использовать газопровод для давления на Украину.

Ранее повлиять на Владимира Зеленского в ходе этой встречи Ангелу Меркель просил президент Владимир Путин. По его словам, в Киеве приняли целый ряд законов, которые противоречат минским договорённостям и возникает ощущение, будто Украина отказывается от мирного решения конфликта.