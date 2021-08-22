Первый крупный концерт с начала пандемии коронавируса прервали в Нью-Йорке из-за начавшегося ливня

Губернатор штата Эндрю Куомо ранее ввёл в режим чрезвычайной ситуации в ряде округов из-за урагана «Генри», надвигающегося с

Атлантического океана.

Из-за непогоды также приостановили железнодорожное сообщение и закрыли вход на статую Свободы. Местные жители ожидают перебоев с электричеством.