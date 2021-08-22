Движение «Талибан» выдвинуло ультиматум отрядам сопротивления в афганской провинции Панджшер

Как сообщил телеканал «Аль-Арабия», в течение четырех часов они должны передать этот регион под контроль движения. В противном случае талибы приступят к операции по захвату провинции. В Панджшере сейчас базируются отряды Ахмада Масуда, который возглавляет сопротивление талибам. Это единственный район Афганистана, не подконтрольный «Талибану».

Движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России