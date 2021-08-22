В России вступили в силу новые правила техосмотра

С сегодняшнего дня автомобилистам больше не нужно предъявлять диагностические карты для покупки ОСАГО в страховой компании. Из закона о безопасности дорожного движения исключена норма о необходимости проведения техосмотра для получения полиса ОСАГО. Речь идет только об автомобилях, принадлежащих физическим лицам.
2021-08-22T15:31:35+03:00
2021-08-22T15:31:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 22 августа 2021
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