Главы Минэнерго США, Германии и Украины в понедельник обсудят возможное прекращение транзита газа после 2024 года и гарантии для Киева. Об этом по итогам переговоров с Ангелой Меркель заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, на сегодняшний день основные риски из-за завершения строительства газопровода будет нести Украина.