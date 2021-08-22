Главы Минэнерго США, Германии и Украины в понедельник обсудят возможное прекращение транзита газа после 2024 года и гарантии для Киева. Об этом по итогам переговоров с Ангелой Меркель заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, на сегодняшний день основные риски из-за завершения строительства газопровода будет нести Украина.
2021-08-22T15:31:16+03:00
2021-08-22T15:31:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 22 августа 2021
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