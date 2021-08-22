Владимир Путин высказался за защиту социальных выплат россиян от любых списаний за долги, включая автоматические

Глава государства потребовал, чтобы взысканные средства были возвращены. По словам президента, ранее принятые решения о защите соцвыплат россиян исполнены недостаточно эффективно и этим должна заняться дума следующего созыва.
2021-08-22T15:30:43+03:00
2021-08-22T15:30:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 22 августа 2021
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