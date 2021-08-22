В Берлине вандалы повредили комплекс Колонны победы

Пропажу медной облицовки с крыш зданий мемориального комплекса случайно заметили рабочие. Ущерб памятнику оценивается в сотни тысяч евро. Украдены медные листы с четырех элементов мемориального комплекса. Поскольку злоумышленники срезали детали лишь с заднего фасада, пропажа была обнаружена только в субботу.

Колонна победы воздвигнута в честь побед Пруссии над Данией, Францией и Австрией в 1864— 1871 годах и считается одной из самых популярных достопримечательностей Берлина. В 1941 году комплекс был дополнен четырьмя «домами-туннелями», через которые сегодня можно попасть на смотровую площадку памятника.