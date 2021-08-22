Меркель после встречи с Владимиром Зеленским выступила за продолжение транзита газа через Украину после 2024-го

Она также отметила, что Германия серьезно относится к опасениям Киева по поводу «Северного потока – 2». Она также подтвердила, что Германия будет выступать за новые санкции против России, если Москва попытается использовать газопровод СП2 в качестве оружия.

В свою очередь, Зеленский заявил, что Киев рассматривает этот проект исключительно через призму безопасности и считает его опасным геополитическим оружием со стороны Кремля. Зеленский также считает, что Украина, Германия и Франция должны иметь консолидированную позицию по урегулированию в Донбассе. Меркель же высказалась за новую встречу в Нормандском формате на уровне президентов.