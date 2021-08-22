Российская теннисистка Елена Веснина пропустит Открытый чемпионат США

В своем инстаграме она объяснила это травмами, полученными на Олимпиаде в Токио. US Open пройдет с 30 августа по 12 сентября. Сейчас Веснина занимает 297 место в рейтинге WTA в одиночном разряде и 52 в парном.
2021-08-22T14:32:41+03:00
2021-08-22T14:32:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2891168-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:32, 22 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Не надо «использовать ОЗХО», надо честно работать Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения…