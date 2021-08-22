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14:32, 22 августа 2021

Российская теннисистка Елена Веснина пропустит Открытый чемпионат США

В своем инстаграме она объяснила это травмами, полученными на Олимпиаде в Токио. US Open пройдет с 30 августа по 12 сентября. Сейчас Веснина занимает 297 место в рейтинге WTA в одиночном разряде и 52 в парном.


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