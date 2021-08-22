Глава Крыма Сергей Аксенов похвалил президента Украины за то, что тот вовремя платит за квартиру на полуострове

Глава Крыма Сергей Аксенов похвалил президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот вовремя платит за квартиру на полуострове. По словам Аксенова, глава государства перечисляет 6 тыс. руб. ежемесячно. Он назвал Зеленского дисциплинированным плательщиком и привел его в пример.
2021-08-22T14:32:22+03:00
2021-08-22T14:32:22+03:00
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14:32, 22 августа 2021
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