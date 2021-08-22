Париж не намерен признавать власть талибов в Афганистане

Об этом сообщил глава МИД Франции. Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете «Журналь дю диманш» он подчеркнул, что талибы прекрасно знают требования, которые выдвигает Париж. Главная из них – дать возможность тем афганцам, чьи жизни находятся под угрозой, покинуть территорию страны и разорвать связи с террористами. Французский министр подчеркнул, что Париж выступает за сотрудничество с Россией, Ираном и Китаем в урегулировании ситуации в Афганистане.

Движение «Талибан» признано террористической организацией и запрещено в России.