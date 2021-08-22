Владимир Путин призвал не допустить в страну боевиков из Афганистана под видом беженцев

По его словам, то, что было в стране в девяностых и начале двухтысячных, когда фактически шли боевые действия на Северном Кавказе, повториться не должно. При этом Путин раскритиковал идеи Запада размещать афганских беженцев в странах Центральной Азии до получении ими виз в США или Европу.