Владимир Путин призвал не допустить в страну боевиков из Афганистана под видом беженцев

По его словам, то, что было в стране в девяностых и начале двухтысячных, когда фактически шли боевые действия на Северном Кавказе, повториться не должно. При этом Путин раскритиковал идеи Запада размещать афганских беженцев в странах Центральной Азии до получении ими виз в США или Европу.
2021-08-22T14:30:51+03:00
2021-08-22T14:30:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 22 августа 2021
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