Российские дипломаты обвинили Токио в отказе раскрыть данные о человеке, который приплыл с Южных Курил в Японию

Он, по данным агентства Киодо россиянин и намерен просить политического убежища. В генконсульстве в японском Саппоро уверяют, что узнали о случившемся из прессы. Между тем в СМИ появились новые подробности инцидента.

С острова Кунашир на японский Хоккайдо россиянин по одним данным приплыл на резиновой лодке. По другим — добрался до севера Японии вплавь в гидрокостюме. Он преодолел расстояние примерно в 20 километров. Зовут его Ваас Феникс Нокард, в прошлом Владимир, рассказал собеседник агентства РИА Новости. До этого беглец жил в заброшенном доме, который находится в одном из сёл на острове Кунашир. Туда переехал 3 года назад, получив землю по государственной программе «Дальневосточный гектар». Напомню, что она позволяет людям быстро выбрать, оформить и бесплатно взять участок земли на Дальнем востоке. «Человек замкнутый человек и немногословный» — сказали в администрации Южных Курил о том, кто приплыл в Японию. Родился в Удмуртии. Любит японскую культуру.

В море вышел во вторник и пару дней спустя его задержали японские пограничники. По данным агентства Киодо россиянин приплыл просить политического убежища. Его передали сотрудникам иммиграционного бюро в городе Саппоро. Они должны ему выдать временное разрешение на пребывание в Японии или выслать на родину. Газета Хоккайдо синбун со своей стороны утверждает, что этому человеку 38 лет, у него российское водительское удостоверение.

Официально Токио инцидент пока не комментировал.