Талибы объявили о возвращении в Афганистан Министра иностранных дел прежнего правительства

Запрещенное в России террористическое движение собирается в ближайшее время сформировать новый кабмин – и согласно декларируемым боевиками планам, в него войдут представители разных политических сил.

Представители Талибана* связались с главой афганского МИДа Мохаммадом Ханифом Атмаром, и он, утверждают в движении, вернется в страну. Атмар в начале недели, после захвата боевиками Кабула писал, что он и его коллеги подверглись нападению в своей резиденции, после чего политик скрылся в безопасном месте. С тех пор информации о его местонахождении не появлялась. Талибы, между тем, сообщают, что ведут переговоры и с другими бывшими официальными лицами афганских властей по поводу их возвращения и со всеми сторонами, якобы с целью формирования нового правительства с широким представительством.

О том, что Талибан не хочет монополизировать власть в Афганистане и планирует создать инклюзивный исламский кабмин, боевики заявляли ранее. Они собираются встретиться с бывшими губернаторами и чиновниками большинства провинций, чтобы наладить с ними сотрудничество и ведут переговоры с руководством единственной неподконтрольной боевикам территории Панджшер. Талибы ранее также объявили, что к ним присоединился родной брат бежавшего из страны президента Афганистана Ашрафа Гани.

Талибан взял под контроль почти всю территорию страны после того, как США объявили о выводе войск. Тысячи афганских граждан пытаются эвакуироваться через аэропорт Кабула. Правозащитники опасаются, что при новом режиме неизбежны преследования и нарушения прав жителей страны. * — деятельность организации запрещена в РФ