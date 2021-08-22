Мэра Киева Виталия Кличко не пустили в аэропорт Борисполь для встречи Ангелы Меркель, которая сегодня прилетела на Украину. Кличко также обнародовал видеозапись, на которой сотрудник охраны отказывается его впускать, мотивируя это тем, что мэра нет в списках. Кличко говорит, что такое с ним случается впервые. Ранее украинские СМИ писали, что президент Владимир Зеленский может в скором времени уволить Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации.
2021-08-22T13:33:09+03:00
2021-08-22T13:33:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 22 августа 2021
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