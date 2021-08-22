Мэра Киева Виталия Кличко не пустили в аэропорт Борисполь для встречи Ангелы Меркель, которая сегодня прилетела на Украину. Кличко также обнародовал видеозапись, на которой сотрудник охраны отказывается его впускать, мотивируя это тем, что мэра нет в списках. Кличко говорит, что такое с ним случается впервые. Ранее украинские СМИ писали, что президент Владимир Зеленский может в скором времени уволить Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации.