Площадь активного горения в национальном парке «Бузулукский бор» в Самарской области за ночь увеличилась до 100 га

Быстрому распространению огня способствовали аномальная 40-градусная жара и порывы ветра до 20 м/с. По данным регионального управления МЧС, к месту пожара дополнительно направлены три пожарных поезда, задействованы самолет Ил-76 и вертолет Ми-8.
2021-08-22T13:32:47+03:00
2021-08-22T13:32:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 22 августа 2021
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