Площадь активного горения в национальном парке «Бузулукский бор» в Самарской области за ночь увеличилась до 100 га

Быстрому распространению огня способствовали аномальная 40-градусная жара и порывы ветра до 20 м/с. По данным регионального управления МЧС, к месту пожара дополнительно направлены три пожарных поезда, задействованы самолет Ил-76 и вертолет Ми-8.