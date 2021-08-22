По меньшей мере 20 человек погибли за последнюю неделю на территории и в окрестностях кабульского аэропорта

Об этом сообщил дипломат одной из стран НАТО. По его словам, все жертвы – граждане Афганистана, стремившиеся эвакуироваться из страны.

Госдепартамент США объявил, что аэропорт Кабула будет закрыт на 48 часов для эвакуации тех, кто уже находится на его территории. После этого, как сообщает Khaama Press рейсы возобновятся. По информации агентства, тысячи людей сейчас находятся рядом с аэропортом в надежде покинуть Афганистан. США и другие страны рекомендовали своим гражданам не приезжать в авиагавань самостоятельно, поскольку попасть на ее территорию практически невозможно из-за большого скопления людей. При этом боевики «Талибана»* заявили, что в ближайшие часы намерены наладить ситуацию в аэропорту и открыть дорогу, чтобы облегчить выезд из него.

*террористическое движение запрещено в России