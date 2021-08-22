В честь тридцатилетия окончания августовского путча защитники Белого дома собрались этим утром в центре Москвы

Они подняли российский флаг у памятника погибшим во время тех событий.

Несколько десятков человек собрались на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара. Некоторые пришли с цветами и флагами. Среди людей было немало участников событий тридцатилетней давности. Один из них, Борис Кудашкин, сказал «Эху», что те дни повлияли и на всю его жизнь, и на страну: «Я весь пронизан этими идеями, и я с нежностью смотрю на этих уже мятых стариков. И всё равно эта группа, она выше тех лощёных людей, которые сейчас руководят нами. Не было бы нас, не было бы нашего 91-ого года, этих дней в августе, я не знаю кем бы они были».

В августе 91-ого произошла попытка захвата власти группой высших должностных лиц, которые выступали против развала СССР. Это сопровождалось вводом войск в Москву и противостоянием у Белого дома. Один из участников сегодняшней акции, Александр, сказал, что те события стали символом смерти советской эпохи: «слава богу, что так произошло. Надеюсь, что всё, что ассоциировалось с тем периодом – гонения на верующих, репрессии, я сам из семьи репрессированного, голодомор, афганская авантюра – остались в прошлом».

Мероприятие было коротким. Полицейские дважды перекрыли дорогу, сначала чтобы собравшиеся смогли подойти к памятнику, затем, чтобы вернуться. После того, как российский триколор подняли, участники акции отреагировали на это аплодисментами и трижды прокричали «ура».

Также российский триколор подняли и на Поклонной горе. Это связано с тем, что сегодня отмечается День государственного флага.