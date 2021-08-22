Бывший президент США назвал вывод американских войск из Афганистана «самым большим унижением в истории Америки»

Выступая перед сторонниками на митинге, Дональд Трамп сказал, что его преемник Джо Байден совершил ошибку, отказавшись следовать разработанному еще при нем плану постепенного сворачивания операции. В результате, сказал Трамп, это был не вывод войск, а капитуляция.

Вывод американских войск из Афганистана – это одно из предвыборных обещаний Трампа, однако, заняв пост главы Белого дома, он сказал, что о быстром сокращении контингента речи быть не может. В итоге, активный процесс начался уже при Байдене, который хотел приурочить полный вывод войск к 11 сентября – 20-ой годовщине терактов в США.