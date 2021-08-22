Аэропорт Кабула закроют на двое суток

Афганское агентство «Khaama Press» со ссылкой на Госдеп США сообщает, что такое решение приняли военные, которые контролируют процесс эвакуации. В ближайшие 48 часов планируется вывезти из страны всех, кто к этому моменту находится на территории воздушной гавани. Журналисты отмечают, что у аэропорта собрались тысячи людей. Британское Минобороны сообщает о семи погибших в давке. Когда именно это произошло – неизвестно.

Эвакуация иностранцев и местных жителей, которые бегут от режима талибов, началась неделю назад, когда боевики вошли в Кабул и объявили о контроле над страной. Источники газеты The Wall Street Journal утверждают, что в США намерены привлечь к эвакуации коммерческие авиакомпании.

Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России.