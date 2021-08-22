В Москве выявили минимальное число умерших от коронавируса с начала апреля

За сутки, по подсчетам властей, в городе жертвами эпидемии стал еще 51 человек. В то же время, уже несколько дней подряд в столице снижаются и темпы заболеваемости. Оперативный штаб отчитался о чуть более полутора тысячах новых зараженных, что меньше, чем накануне. Несмотря на это, Москва все равно осталась на первой строчке как по показателям смертности, так и по приросту инфицированных. Следом за ней идет Санкт-Петербург.

Что касается общероссийской статистики, то за последние сутки в стране было выявлено чуть больше 20,5 тысяч новых случаев заражения, умерли 762 пациента.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко сказал, что большинство скончавшихся – пожилые люди.

Мурашко призвал не откладывать вакцинацию от коронавируса, напоминая о тяжелых последствиях болезни.

