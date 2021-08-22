Задержаниями закончилась состоявшаяся после долгого перерыва акция в защиту свободы слова

Журналисты вышли в одиночные пикеты у здания ФСБ, чтобы поддержать своих коллег и СМИ, внесенных в реестр иноагентов.

«Свободная журналистика, а не вот это вот все», «Сами вы иноагенты», «Журналистика — не преступление» — с такими плакатами у здания ФСБ вставали участники одиночных пикетов. Редактор соцсетей признанного СМИ-иноагентом издания «Важные истории» Юлия Красникова вышла с плакатом: «Важные истории сами себя не расскажут». Оказавшаяся в реестре Минюста журналистка Софья Гройсман* на своем плакате написала текст, который медиа с этим статусом обязаны размещать во всех материалах. Медиа-специалист Александр Музалевский встал с листком, на котором написано «Мы Дождь под ногами майора», — это отсылка к признанному иноагентом каналу. На плакате кандидата в депутаты Госдумы, правозащитницы Марины Литвинович было написано «снова путч».

Акция продолжалась до позднего вечера. Поначалу полицейские проводили с участниками пикетов разъяснительные беседы и проверяли документы. Первыми задержали двух журналисток, вставших с плакатами на расстоянии менее 50 метров друг от друга. Следующих пикетчиков задерживали, обосновывая это тем, что они собирают около себя людей – хотя вокруг были только журналисты, освещающие акцию. Потом полицейские и вовсе перестали объяснять причины задержания. Тем не менее журналисты продолжали вставать с плакатами у ФСБ. В автозаках оказались и двое студентов журфака МГУ. В отдел, по данным портала ОВД-инфо, доставили 12 человек. Почти на всех составили протоколы по статье о нарушении правил участия в публичном мероприятии и отпустили.

Журналист телеканала RT Илья Васюнин был единственным, кого оставили на ночь в отделе полиции. Ему вменяется повторное нарушение правил проведения акций.

Политолог Дмитрий Орешкин в интервью «Эху», что от вчерашних пикетов в поддержку «Дождя»** и «Важных историй»*** не стоит ожидать ничего масштабного.

При этом он отметил, что речь идет о долгосрочной перспективе.

«Масштабного результата ожидать не приходится, потому что подобные режимы достаточно стабильны, могут существовать с внутренним гниением довольно долго и рушатся всегда, когда ситуация выходит из привычного русла. Так что говорить, что эти события сиюминутно повлияют на нынешнюю политическую ситуацию, — я бы воздержался. А в долгосрочной перспективе все больше людей понимают, с кем имеют дело, какие интересы у начальников наверху. Они довольно примитивные, на официальном языке называются сохранением стабильности, а на неофициальном — сбереганием себя при властной кормушке. Накапливается ощущение тупика и раздражение действиями власти. Мы видим, как потихоньку снижается рейтинг и президента, и партии «Единая Россия», но ускорить этот процесс вряд ли возможно», — пояснил Д.Орешкин.

Он также добавил, что пикеты уже имели результат. «Кого-то приняли на 10 суток, кого-то напугали, а это означает, что власть озабочена этими проявлениями и спешит их подавить», — заключил Д.Орешкин.

*,**,*** — российские власти считают иноагентами