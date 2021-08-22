Журналист RT Васюнин может пробыть в ОВД до суда – адвокат

Журналист RT Илья Васюнин, задержанный в субботу на пикете у ФСБ против признания телеканала «Дождь» иноагентом, может пробыть в ОВД до суда. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Дмитрий Захватов.

«Васюнин повторно привлекается к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ о повторном нарушении правил участия в митингах, поэтому его задержали до сегодняшнего дня. Сегодня будем выяснять, отпустят ли его под обязательство о явке в суд или он останется до суда в отделе полиции», — сказал адвокат.

Д.Захватов добавил, что, вероятнее всего, суд состоится завтра.