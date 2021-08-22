В Нью-Йорке на фоне приближения урагана ввели режим чрезвычайной ситуации

Власти штата сообщили о мобилизации солдат Национальной гвардии и подготовке ресурсов для оперативного реагирования. Предполагается, что ураган Генри, идущий со стороны Атлантического океана, по силе может сравниться с ураганом Сэнди, унёсшим жизни более сотни человек.

Из-за непогоды в Нью-Йорке пришлось прервать первый с начала пандемии крупный концерт, который проходил в Центральном парке.