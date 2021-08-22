Более сорока палестинцев пострадали во время протестов на границе сектора Газа

Накануне они вышли на митинг в честь годовщины поджога исламской святыни – мечети Аль-Акса. По данным газеты Jerusalem Post, сотни протестующих собрались на границе с Израилем. Военные применили резиновые пули для разгона демонстрантов.

Армия обороны Израиля утверждает, что протестующие пытались перелезть через стену и бросали взрывные устройства. Один военнослужащий был ранен. В ответ на беспорядки, ВВС Израиля нанесли авиаудары по оружейным цехам в секторе Газа.