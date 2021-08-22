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12:31, 22 августа 2021

В России вступил в силу закон об оформлении ОСАГО без техосмотра

С 29 августа автомобилисты смогут получить полис, не предоставляя диагностическую карту. Для этого понадобится только заявление, паспорт, документы на транспортное средство и водительское удостоверение.
Сам техосмотр остается обязательным. Со следующей весны начнут действовать штрафы в 2 тысячи рублей за отсутствие диагностической карты. Предполагается, что нарушения будут фиксировать дорожные камеры, а штрафы выписывать раз в сутки.



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