В России вступил в силу закон об оформлении ОСАГО без техосмотра

С 29 августа автомобилисты смогут получить полис, не предоставляя диагностическую карту. Для этого понадобится только заявление, паспорт, документы на транспортное средство и водительское удостоверение.

Сам техосмотр остается обязательным. Со следующей весны начнут действовать штрафы в 2 тысячи рублей за отсутствие диагностической карты. Предполагается, что нарушения будут фиксировать дорожные камеры, а штрафы выписывать раз в сутки.

