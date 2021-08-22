Петербурженка, которую ударил ногой полицейский на акции в поддержку политика Навального, сообщила о слежке

Петербурженка, которую ударил ногой полицейский во время одной из акций в поддержку политика Алексея Навального, сообщила, что силовики якобы установили за ней слежку.

Маргарита Юдина рассказала «Эху», что несколько дней ей звонил следователь из Петербурга. Он звал ее с детьми на допрос якобы о том, как ее травили после того, как она пожаловалась на полицейского, который ударил ее на акции протеста. Сама Юдина живет в Ленинградской области. Женщину насторожило, что следователь просил всю семью покинуть дом, и на встречу она не пошла. В прошлую пятницу Юдина уехала по делам со старшим сыном, оставив двоих младших дома. После этого в дом пришли силовики и сказали ее детям покинуть помещение. Якобы в соседском дворе обнаружили бомбу и идет эвакуации. Дети послушались. Час они провели в служебном микроавтобусе. Юдина рассказывает, что другие дома не эвакуировали. Она подозревает, что в ее доме могли установить прослушивающие устройства, и собирает подавать заявление в полицию.

Напомним, на акции протеста в январе этого года Юдину без какого-либо повода ногой ударил полицейский. Женщина попала в больницу. Сотрудник МВД приходил к ней в палату и извинялся. Однако никакого наказания он не понес, а полиция скрывает его имя.

Адвокаты Маргариты Юдиной сообщили «Эху», что пока не комментируют ее сообщение.