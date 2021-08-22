В Москве в эти минуты начинается акция, приуроченная к тридцатилетию провала августовского путча

У стелы «Защитникам демократии в России» участники планируют поднять российский флаг. Как сообщает корреспондент «Эха», пока многочисленные сотрудники полиции преграждают дорогу к флагштоку.

В августе 1991 года в СССР начался августовский путч – попытка захвата власти группой высших должностных лиц, которая сопровождалась вводом войск в Москву и противостоянием у Белого дома.

Сегодня же в России отмечают День государственного флага. Центральная церемония поднятия триколора запланирована в Парке Победы на Поклонной горе. Туда, как ожидается, приедет президент.