Испытания вакцины, которая может защитить от коронавируса и гриппа, планирует начать в скором времени Центр Гамалеи

Испытания вакцины, которая в дальнейшем может одновременно защитить от коронавируса и гриппа, планирует начать в скором времени Центр Гамалеи.

Новая вакцина будет содержать белки нескольких штаммов коронавируса, рассказал директор Центра Гамалеи. Александр Гинцбург уточнил: речь идёт об S-белке, который образует выступы-шипы в оболочке вируса, напоминающие корону. Он с помощью белка прикрепляется к клеткам и заражает их. Гинцбург не исключил, что первая стадия клинических испытаний препарата стартует в начале следующего года. Если всё пройдёт успешно, создадут вакцину, которая одновременно защитит людей от гриппа и коронавируса, рассказал агентству ТАСС учёный. Он также сообщил, что центр Гамалеи может обновить препарат Спутник для борьбы с новыми штаммами, заготовки на их основе уже созданы. Впрочем, необходимости в этом пока нет, полагает Гинцбург. Он уверяет, что Спутник защищает среди прочего и от недавно появившихся модификаций ковида. Речь прежде всего идёт о так называемом «дельта»-штамме, он быстрее распространяется и приводит к гибели большего числа людей. Вчера директор центра Гамалеи рассказал, что учёные завершили доклинические исследования назальной вакцины от коронавируса и скоро начнут её испытывать.

О разработке вакцины для борьбы с ковидом и гриппом ещё в октябре прошлого года рассказывали в научном центре Вектор. Там ссылались на исследования, которые выявили, что вероятность смерти инфицированного человека намного возрастает, если обе болезни протекают одновременно.