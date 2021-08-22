На 82 году жизни умерла княгиня Лихтенштейна Мария

Как передает агентство AFP, она ушла из жизни в больнице, в окружении свой семьи. Несколько дней назад Мария перенесла инсульт.

Княгиня – жена правящего князя Лихтенштейна Ханса-Адама II. Она родилась в Праге в 1940 году. Отец – немецкий граф Фердинанд Карл Кински. Мария училась в школе прикладного искусства в Мюнхене, знала английский французский языки.