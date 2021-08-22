Российские атомные станции застрахуют на 2 триллиона рублей

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сайт госзакупок, победителем торгов стала компания «Согаз», концерн «Росэнергоатом» выплатит ей в качестве страховой премии 3 миллиарда рублей. Страховым случаем признают утраты или повреждение имущества в результате радиационного воздействия, пожара, взрыва, землетрясения и прочих стихийных бедствий, а также терроризма, диверсии и кибернападения.
2021-08-22T11:32:17+03:00
2021-08-22T11:40:00+03:00
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11:32, 22 августа 2021
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