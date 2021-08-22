Российские атомные станции застрахуют на 2 триллиона рублей

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сайт госзакупок, победителем торгов стала компания «Согаз», концерн «Росэнергоатом» выплатит ей в качестве страховой премии 3 миллиарда рублей. Страховым случаем признают утраты или повреждение имущества в результате радиационного воздействия, пожара, взрыва, землетрясения и прочих стихийных бедствий, а также терроризма, диверсии и кибернападения.