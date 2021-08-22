Израильские ВВС нанесли удар по оружейным цехам ХАМАС в Газе

Это было сделано в ответ на столкновения у границы, которые произошли накануне вечером – сообщила Армия обороны Израиля. Военные пообещали и впредь решительно реагировать на террористическую деятельность со стороны радикального палестинского движения. В Израиле уверены, что именно ХАМАС несет ответственность за любую подобную активность.

Ранее Армия обороны сообщала, что сотни палестинских демонстрантов пытались перелезть через забор на границе и бросали взрывные устройства в военнослужащих. Один из пограничников получил огнестрельное ранение.