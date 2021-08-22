Американские власти могут задействовать гражданскую авиацию для эвакуации из Афганистана

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что к процессу привлекут около 20 самолетов пяти авиакомпаний. Уточняется, что они не будут летать в сам Кабул. Лайнеры заберут афганцев с американских военных баз в Катаре, Бахрейне и Германии.

Представитель НАТО накануне говорил, что вывоз иностранцев и афганских граждан, желающих покинуть страну, идет медленно из-за риска возникновения столкновений. По подсчетам Пентагона, из Афганистана эвакуировано в общей сложности 17 тысяч человек.