В России выявлено 20564 случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 20 564 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 762 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15 414 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 747 087 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 176 044 летальных исхода, выздоровели 6 019 466 человек.

В Москве уже несколько дней подряд темпы заболеваемости снижаются. П подсчетам властей, в городе выявили еще более полутора тысяч инфицированных, что меньше, чем накануне. При этом столица все равно остается на первой строчке по ежесуточному приросту зараженных. Следом идут Санкт-Петербург, Подмосковье, Свердловская и Нижегородская области.