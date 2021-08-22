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11:03, 22 августа 2021

Госдепаратмент США, по данным американских СМИ, подвергся хакерской атаке

фото: t.me/nexta_live
фото: t.me/nexta_live

В ведомстве уклонились от содержательных комментариев по этому поводу.

Уведомление о возможном серьезном взломе Государственного департамента США направило киберкомандование американского министерства обороны, сообщает телеканала Fox News со ссылкой на источник. Кибератаку зафиксировали две недели назад. Насколько масштабной она оказалась, и каковы могут быть последствия, пока неизвестно. Нет информации и о том, кто именно пытался осуществить взлом. По данным источника Fox News, атака не затронула операцию по эвакуации тысяч людей из Афганистана.

В самом Госдепе на запрос о подтверждении факта взлома ответили, что там серьезно относятся к обязательствам по защите информации и в данный момент не могут обсуждать природу и масштабы какого-либо предполагаемого инцидента в сфере кибербезопасности. Fox News отмечает, что еще несколько недель назад Комитет национальной безопасности Сената присвоил программе по защите информации Госдепа низший уровень.

Сообщения о кибератаках на государственные учреждения США появляются регулярно. Американские власти не раз обвиняли в причастится к ним хакеров, предположительно связанных с российскими властями.


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