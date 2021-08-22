Талибы через Россию предложили соглашение афганскому вице-президенту

Посол в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» сказал, что боевики готовы вести диалог с лидерами единственного неподконтрольного им района Панджшер.

В Паджшер из Кабула ранее бежали первый вице-президент Афганистана и сын бывшего полевого командира, которые, по словам Жирнова, пытаются «сколотить народное ополчение».

На днях президент России Владимир Путин призывал не допустить развала Афганистана, указав, что почти полный контроль талибов над страной – это реалии, из которых и нужно исходить.

Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России.