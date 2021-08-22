У членов команды Паралимпийского комитета России нашли коронавирус

Положительные тесты сдали два представителя делегации, — сообщает Интерфакс. Есть ли в связи с этим угрозы для спортсменов – не уточняется.

Накануне в отчете, опубликованном на сайте «Токио 2020» говорилось, что в преддверии турнира коронавирусом заразились уже больше ста человек, задействованных в его проведении. Наибольшее число инфицированных – среди работников, задействованных в организации игр.

Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября.