Об этом экс-глава Белого дома сказал на митинге в Алабаме. По его мнению, Москва постарается восстановить свое влияние в регионе и избежать ошибок СССР, потратившего много лет и средств на войну в Афганистане, которую так и не удалось выиграть.
Трамп снова раскритиковал организацию вывода американских войск из страны. Ранее он говорил, что нынешний президент Джо Байден должен извиниться перед гражданами за то, как был организован этот процесс.
Бывший президент США Дональд Трамп спрогнозировал возвращение России в Афганистан
Об этом экс-глава Белого дома сказал на митинге в Алабаме. По его мнению, Москва постарается восстановить свое влияние в регионе и избежать ошибок СССР, потратившего много лет и средств на войну в Афганистане, которую так и не удалось выиграть.