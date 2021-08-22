Бывший президент США Дональд Трамп спрогнозировал возвращение России в Афганистан

Об этом экс-глава Белого дома сказал на митинге в Алабаме. По его мнению, Москва постарается восстановить свое влияние в регионе и избежать ошибок СССР, потратившего много лет и средств на войну в Афганистане, которую так и не удалось выиграть.

Трамп снова раскритиковал организацию вывода американских войск из страны. Ранее он говорил, что нынешний президент Джо Байден должен извиниться перед гражданами за то, как был организован этот процесс.

